İş dünyasının iki büyük meslek örgütü İzmir Ticaret odası (İZTO) ve İstanbul Ticaret Odası'ndaki (İTO) seçim sürecinde bugün başkanlar belli olacak. Seçim İzmir'den gelen istifa haberi gözleri İZTO'ya çevirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etti. Aday olmayacağını açıklayan Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada 1992'den beri İZTO başkanlığını yaptığını belirterek, "Odanın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum" dedi.

İZTO'da meclis üyelerini ve meslek komitelerini belirlemek için 9 Nisan'da seçim yapılmış, Demirtaş ve Mahmut Özgener seçimlerden sonra yönetim kurulu başkanlığı için aday olduklarını açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası'nda ise başkan adaylarından Şekibe Avdagiç, 561 oy alarak Oda Meclisi'ne seçilmişti. Rakibi iş adamı Abdullah Teber'e ise komitesinden 386 oy çıkmıştı.

MAHMUT ÖZGENER: 'DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ'

Başkan adayı Mahmut Özgener, "Adaylıktaki rakibimiz Sayın Ekrem Demirtaş'ın çekilmesiyle birlikte seçim sürecinde son dönemece gelmiş bulunuyoruz. Seçimlerin sonucunda ben ve ekip arkadaşlarım İzmir Ticaret Odası'nın, İzmirli iş insanlarının ve dolayısıyla İzmir halkının vereceği göreve "Değişim zamanı geldi" diyerek başlamış olacağız."

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