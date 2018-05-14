Piyano eğitimine 2 yıl önce başlayan İzmirli 8 yaşındaki piyanist Nisan Öksüz, bu alandaki yeteneğiyle müzik hocalarının dikkatini çekti.

HT Egeli'de yer alan habere göre piyano eğitiminin yanında solfej eğitimi de alan Nisan Öksüz, piyanosunun başında sistemli bir şekilde çalışmaya devam etti.

Küçük yaşına, piyanonun pedalına ayağının zor yetişmesine rağmen azimle çalışan küçük piyanist, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfının yıl sonu etkinliklerinde de konser verdi.

Hem okulunda hem de piyano alanında başarılı olan minik yetenek, piyano hocası Esra Yüce’nin teşvikleriyle İtalya’da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması’na katıldı.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen genç yeteneklerin hünerlerini gösterdiği yarışmada Öksüz, Für Elise, Wild Horseman, Donauwellen Walzer ve The Blue Danube eserlerini çaldı.

Salondaki katılımcılardan da büyük beğeni toplayan Nisan, jüri tarafından kendi yaş kategorisinde birinciliğe ulaştı.

HEDİYEM OLSUN

Nisan Öksüz, İtalya’daki yarışmada heyecanlanmadığını ve kendini evinde gibi hissettiğini söyledi. Piyano çalmayı çok sevdiğini dile getiren minik yetenek, “İlk defa yurt dışına çıktım. Havaalanında valizlerimizi beklerken orada bir piyano gördüm.

Gittim başına geçtim. Bizim çalmamız bitince havaalanındaki herkes alkışladı” dedi. Nisan, İtalya’daki birinciliğini annesine armağan etti.