Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, Jandarma Günü ne zaman? İşte Jandarma Günü'ne özel paylaşılacak en güzel Jandarma Günü mesajları...
JANDARMA GÜNÜ NE ZAMAN?
Jandarma Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü 14 Haziran Perşembe günü kutlanacak.
JANDARMA GÜNÜ MESAJLARI
* Şan ve Şeref ile dolu 179 yıl
* Tarihi şan, şeref ve fedakarlıklarla dolu milletimize hizmete her daim amade jandarma teşkilatımızın 179. yılı kutlu olsun...
* Terörün ve teröristin korkulu rüyası. Türk milletinin göz bebeği Jandarma
* Jandarma Teşkilatımızın 179. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, ülkemizin bekası için mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum
* Kahraman Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
* Jandarma teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında ki başarıları her daim milletimizin güven kaynağıdır
* Türk Jandarma Teşkilatı’mızın 179. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun...
* Jandarma Teşkilatımız sağ olsun,var olsun! Allah yâr ve yardımcıları olsun!
* Kahramanlar daima hazır. Jandarma Teşkilatımızın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun...
* Yüce Türk Milletinin huzur ve güvenliği için ülkenin her köşesinde emniyet ve asayişi sağlayan 179 Yıldır Jandarma yıl dönümün kutlu olsun.
* Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.
* Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yılını kutlarım...
* Dağda kırda mağarada ilçede hainlerin ensesinde Türk Milletinin yanında var olsun kutlu olsun
* Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 179. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.
BAKAN SOYLU JANDARMA TEŞKİLATI'NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL MESAJ YAYINLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yerli üretim Atak helikopteri ve diğer insanlı-insansız hava araçları alımları gibi hava gücümüzü artırmaya yönelik çalışmalar, personel kapasitesinin ve diğer teknik imkanlarının artırılması gibi adımlar neticesinde Jandarma Genel Komutanlığımız, suç ve suçluyla mücadelesindeki başarılarına her gün yenilerini eklemektedir." ifadelerini kullandı.
Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, 179 yıldır, dağda, kırda, köyde "devlet nerede" diye haykırıldığında ilk önce jandarmanın koştuğunu belirtti.
Başarılarıyla sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da yüksek itibar ve saygı uyandıran jandarmanın, genel asayiş hizmetlerinden terörle mücadeleye, trafik güvenliğinden uyuşturucuyla mücadeleye, göçten kaçakçılığa kadar çok geniş sahada iki asra yaklaşan süredir milletinin emrinde ve hizmeti olduğunu ifade eden Soylu, sadece köklü mazisinden değil, devletin her gün genişleyen gücünden ve imkanlarından da destek alan jandarmanın, teknoloji ve iletişimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini, yerli üretime öncelik vermek suretiyle teknik imkan ve kapasite açısından kendisini sürekli yenilediğini aktardı.
Jandarmanın bu yenilenme ve gelişme döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli destekleri olduğunu bildiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
"Yerli üretim Atak helikopteri ve diğer insanlı-insansız hava araçları alımları gibi hava gücümüzü artırmaya yönelik çalışmalar, personel kapasitesinin ve diğer teknik imkanlarının artırılması gibi adımlar neticesinde Jandarma Genel Komutanlığımız, suç ve suçluyla mücadelesindeki başarılarına her gün yenilerini eklemektedir. Maddi imkanların çok ötesinde, üzerine aldığı bütün görevleri köklü tarihinden ve aziz milletimizin o eşsiz vicdanından aldığı ilhamla yerine getiren jandarmamız, bugüne kadar olduğu gibi aynı rehberlikle ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemeye devam edecektir. O güzel üniformayla bu millete umut olmuş, artık aramızda olmayan erinden generaline kadar bütün teşkilat mensuplarına, şehitlerimize, gazilerimize Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyor, emekli büyüklerimize, halen görev yapan arkadaşlarımıza, evlatlarımıza sağlık ve muvaffakiyetler diliyorum. Karlı dağlar, insan ve umut dolu köyler, göç yollarında kalmış mazlumlar, sınır taburları ve dünyanın o en güzel yaylaları sizi bekler."
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