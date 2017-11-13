Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Jandarma memur alımı için bekleyişini sürdüren binlerce aday, geçtiğimiz günlerde başvuruların alınmasıyla başvurularını gerçekleştirmiş ve ardından sonuçları beklemeye başlamıştı. Ancak başvurularını henüz yapmayan ve başvuruların nasıl yapılacağını bilmeyen vatandaşlar da internet üzerinde "Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır?" aramasını yapıyor. Peki Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı'nda memur olarak görev yapmak isteyen binlerce vatandaş, toplamda 222 kişinin istihdam edileceği Jandarma ve Sahil Güvenlik memur alımı başvurusunu gerçekleştirdi.
Ancak hala başvuru yapmayan ve başvuruları nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar ise araştırmasını sürdürüyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlarıni, ilk olarak başvuru kriterlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Jandarma memur alımı başvuru kriterleri şu şekilde;
a. Türk Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.
ç. ilân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.
d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.
ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.
i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.
Başvuru kriterlerinde herhangi bir sorunu olmayan vatandaşlar, en geç 28 Kasım 2017 tarihinde kadar www.jandarma.gov.tr adresi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilecek. Başvurulr yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet sitesi üzerinden alınacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. Sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı aday çağrılacaktır.
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