Beş gün sürecek etkinlik kapsamında aba güreşi, mas güreşi, mangala ve atlı okçuluk gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalde toplam 13 dalda 883 sporcu yanışacak. Bir tane büyük han çadırı ve 43 oba çadırı kurulacak. Bunların arasında 14 Türk Devleti ve toplulukları çadırlarının yanı sıra Katar ve Kazak çadırı olacak. Organizasyonda 156 at kullanılacak. Festival boyunca bir çok ülkenin yöresel yemeklerini de misafirler tatma imkanı bulacak.

ERDOĞAN: JAPON ATLI OKÇULARI HALKIMIZLA BULUŞACAK

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Etnospor Kültür Festivali ile sadece Türkiye'ye has geleneksel sporları değil, tüm dünyanın geleneksel sporlarının tanıtılmasına da gayret gösterdiklerini dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı N. Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerli ve milli dendiğinde biz nasıl heyecanlanıyorsak, diğer ülkelerde de aynı heyecanı gördük. Kültürler arasında üstünlük olmaz. Her biri değerlidir, yaşanmayı ve görülmeyi hak eder. Dünyada batı kültürünün egemenliğini yaşadığımız 20. yüzyılın akabinde, tüm kültürlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri, kaybolmamaları için bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Her yıl farklı kültürleri burada insanlarımızla buluşturmak istiyoruz. Bu yıl en büyük sürprizlerimizden birisi Japonların atlı okçuluk (Yabusame) sporu olacak."

YABUSAME NEDİR?

Kökeni 12. yüzyıla dayanan Yabusame'de tahtadan oluşan 3 hedef vardır. Japon atlı okçuları, ucu ahşap topuz olan oklarla bu hedefleri vurup kırmaya çalışmaktadırlar. Ellerindeki büyük yayın ismi ise 'yumi'dir.

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