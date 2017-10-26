Aksiyon filmlerinde ön plana çıkan ve oyunculuğuyla dikkat çeken Jason Statham, sosyal medyanın da gündeminde. Peki Jason Statham kimdir? Jason Statham kaç yaşında? İşte ünlü aktörün hayatına dair detaylar...
Jason Statham, 26 Temmuz 1967 tarihinde Birleşik Krallık'ta doğdu. Babasıyla birlikte yerel marketlerde çalışmayı tercih etmeyen Statham, sanata yöneldi ve Norfolk'a yerleşti. Futbolcu Vinnie Kones'un yanında büyüdü ve 11 yaşından sonra yerel bir okulda futbol oynamaya başladı. Dalış sporuna da merak saran Statham, dalış pratiklerini ve yüzme yeteneğini geliştirmek için günlük olarak antrenmanlar yapıyordu.
12 yıl boyunca Britanya Ulusal Dalış Takımı üyesi olan Jason Statham, 1990 yılında düzenlenen Commonwealth yüzme yarışmalarında atlama branşında dünya 12. olmuştur.
Bir süre boyunca sahte mallar satarak para kazanan Statham, modelliğe yöneldi ve medyada yer edinmeye başladı. Britanyalı yönetmen Guy Ritchie ile tanışmasıyla da oyunculuk kariyeri başlamış oldu. Bir film projesinde çalışan yönetmen Guy Ritchie, acil ihtiyacının olduğu oyuncuya Jason Statham'ı uygun gördü ve Lock, Stock and Two Smoking Barrels filminde Jason Statham ilk rolünü aldı.
Ardından ikinci filmi olan Snatch'te rol alan Statham, bu filmde Brad Pitt ve Benicio Del Toro gibi isimlerle oynama şansını bulmuştur. Film gişede 80 milyon dolar hasılat elde etmiştir ve bu da Jason Statham için yeni başlangıçları beraberinde getirmiştir.
Jason Statham, Hollywood filmlerinde yardımcı oyuncu olarak rol almaya başlamıştır. 2002 yılında Taşıyıcı filminde oynadığı rol ile ününü arttıran Statham, 2005'teki Taşıyıcı 2 filmiyle iyice tanınan bir yüz olmayı başarır.
2010 yapımlı Cehennem Melekleri adlı sinema filminde oldukça ünlü isimlerle birlikte başrolü paylaşan Jason Statham, filmin devam serisinde de rol alarak Cehennem Melekleri'nin 3 filminde de oynamıştır.
Ardından Nisan 2015'te vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 filminde de rol almıştır ve sinema dünyasında tanınan ve başarılı aktörler arasında yer edinmiştir.
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