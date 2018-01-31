Greenpeace’in Antarktika elçisi Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, Antarktika Okyanusu’nun 270 m derinine 2 kişilik özel bir denizaltı ile 2 saatlik bir dalış gerçekleştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Bardem, “Denizin dibine vardığımızda, gördüğüm yaşam çeşitliliğinin renkleri karşısında şaşkına döndüm” dedi.

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