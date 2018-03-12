BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek, oyuncu kadroasunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un rol adığı Jet Sosyete 4. son bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İzleyiciler tarafından beklenen Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar ve son bölüm özeti...

JET SOSYETE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Jet Sosyete 4. son bölümü ile ekranlara gelip, izleyicisinden tam not aldı. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm hakkında ipucu edinmek için 5. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İzleyicilerin merakla beklediği 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

JET SOSYETE 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cengiz Bey şirkette tasarruf önlemleri için işten çıkartma yapılmasını ister; üstelik bu durumu da Yaşar’ın kararıymış gibi şirkete duyurur. İşlerini kaybetmek istemeyen personel aslında sinir oldukları Yaşar’a şirinlik yapma yarışına girerler. Gizem alışveriş bağımlılığı terapisi için evde düzenlediği seansa Safiye’yi de davet eder; Safiye “farklı” bakış açısıyla bu seansın yıldızı olur. Sitenin bahçıvanının kovulması üzerine Melike Özpamuk ailesinin yeni bahçıvanı olarak göreve başlar.

Ozan ile Melike’nin geçirdiği zaman artarken İlayda ise bu durumdan gittikçe daha rahatsız olmaktadır. Talip, Yıldız ile arasındaki buzları eritmeye çalışırken, Gündüz de Yaşar’dan aldığı tavsiye ile Alara’nın evine sürpriz bir ziyarette bulunur.

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