K. Kore ile G. Kore liderleri Cuma günü tarihi zirvede bir araya gelecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Cuma günü Kore Yarımadası'nı ayıran sınırı geçerek tarafsız bölgeye ayak basan, ülkenin ilk lideri olmaya hazırlanıyor.

Kim Jong-un, karayoluyla sınırı geçerek, askerden arındırılmış bölgede Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yerel saatle 09.30'da (T.S.İ 02.30) bir araya gelecek.

Tarihi görüşmelerde, ana gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması olacak.

Görüşmelerde, iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanması da gündeme gelecek.

Güney Kore cumhurbaşkanlığı özel kalemi Im Jong-seok gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zirve en çok nükleer silahlardan arınmaya ve kalıcı barışa ulaşmaya odaklanacak" dedi.

1950-1953 Kore Savaşı'nın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak kalıcı bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

On yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin nükleer testler ile kıtalararası balistik füze denemelerini askıya aldığını açıklamıştı.

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Tarihi görüşme nasıl gerçekleşecek?

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim'i sınırda karşılayacak.

Güney Kore şeref kıtası iki lidere askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde bulunan Barış Evi'ne kadar eşlik edecek.

Moon ve Kim arasındaki resmi görüşmeler Barış Evi'nde yerel saatle 10.30'da (T.S.İ 12.30) başlayacak.

İki lider ilk oturumdan sonra öğle yemeği için ayrılacak, Kuzey Kore delegasyonu sınırın kuzey tarafında geçecek.

Öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan törende, Moon ve Kim barışın ve refahın sembolü olarak iki ülkeden getirilecek olan su ve toprakla çam ağacı dikecek.

Daha sonra yeniden görüşmelere geçilecek. Görüşmelerin ardındansa bir anlaşma imzalanarak, ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Kim'e, ülkeyi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden kardeşi Kim Yo Jong'un ve ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın da bulunduğu 9 kişilik bir delegasyon eşlik edecek.

Güney kore'nin 7 kişilik delegasyonunda ise savunma bakanı ve birleşme bakanı yer alacak.

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