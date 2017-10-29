Kadıköy'de aracında öldürülmüştü! Kardeşinin anlattıkları kan dondurdu

Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi, Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumundan alındı. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşi Sinan Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYURKEN BIÇAKLANDI"

İHA'nın haberine göre; Ablasının 15 gün önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söyleyen kardeş Sağlam, "Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. 'Onların hepsini götürürüm' diyor, ablam da kabul ediyor. Şikayetçi olmuyor o anda korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor sonra. Bu 15 gün önce oluyor bunlar" dedi.

Kadıköy

Selva Sağlam Yılmaz