İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı ilçe ve şube müdürleri ile müdür yardımcılarının görevlerinde değişiklik yapıldı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, görevinden alınarak müdüriyet emrine çekildi.

DHA'nın haberine göre; yerine ise Eğitim Şube Müdürü Murat Işık getirildi. Işık'tan boşalan Eğitim Şube Müdürlüğü'ne ise, Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek'in atandığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER