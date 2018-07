Kadıköy Belediyesi’nin, 7. kez organize ettiği Kadıköy Mural Festivali’nde, dünyaca ünlü Mural sanatçıları Kadıköy’e gelip, sanatlarını konuşturdular. Boş bina cephelerinin dev boyutlu resimlerle süslendiği festival, 9 Temmuz Cuma günü Lonac ve Omeria’nın Rasimpaşa Mahallesi’nde 2 duvara yaptığı mural çalışması ile son buldu.



Mahalle aralarındaki bina duvarlarının tuvale dönüştüğü festival kapsamında Türkiye’den Omeria, Brezilya’dan Arlin, Hırvatistan’dan Lonac ve Sırbistan’dan Artes Rasimpaşa ve Osmanağa mahallelerinde bulunan bina duvarlarını renklendirdi. Festivalin sonunda Kadıköy’ün yaklaşık 1.250 metrekarelik 4 duvarı Mural sanatıyla açık hava sergi alanına dönüştü.



Kadıköy Mural Festivali, Kadıköy Belediyesi tarafından 2012 yılından beri organize ediliyor ve Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk uluslararası etkinlik olma özelliğini taşıyor. 2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan festivalde bugüne kadar 39 sanatçı toplam 38 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.

Rasimpaşa Mahallesi’nde, Brezilya’dan Arlin’in eseri Mühendis Sarı Ali Sokak No: 24’de; Hırvatistan’dan Lonac’ın eseri Kırmızıkuşak Sokak No: 17’de ve Türkiye’den Omeria’nın eseri Ayrılıkçeşme Sokak No: 56’da görülebilir. Osmanağa Mahallesi’nin duvarını süsleyen Sırbistan’dan Artez’in eseri ise Tulumbacı Asım Sokak No: 6 adresinde meraklılarını bekliyor.