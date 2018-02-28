Kadın 18. son bölümü yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Şok üstüne şok yaşanan dizi herkesi şaşkına çevirdi. Şirin'in psikiyatristiyle ilgili söylediği yalanı yakalayan Hatice, bu sefer Şirin'e beklemediği bir tepki verdi. Hatice Şirin'in üstüne yürüdü ve mutfaktan aldığı bıçağı Şirin'e vererek "İntihar etmek istiyorsan durma" dedi. Dizinin son sahnesi ise izleyiciyi iyice şaşırttı. Sarp, Bahar, Nisan ve Doruk'un mezarına gitti. Yani Bahar Sarp'ın öldüğünü sanarken, Sarp'ta ailesinin öldüğünü sanıyor. Peki Kadın 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

KADIN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, 18. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin merakla beklediği Kadın 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek. Fragman yayınlandığında bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

KADIN 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in son hamlesini kaldıramayan Bahar, çocukları da alıp eski evine döner. Amacına ulaşan Şirin ise bunun sonucunda hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalır. Enver de Bahar ile beraber eski eve döner.

Arif, Bahar’ın iyiliği için dönmemesini istese de bu duruma içten içe sevinir. Alp ise inandığı büyük yalanlara bir adım daha yaklaşmıştır. Enver’in Bahar ile gitmesini kabullenemeyen Şirin, Enver’in eve dönmesi için elinden geleni yapar. Hatice bir tesadüf sonucu Şirin ile ilgili bir gerçekle daha yüzleşir.

Hatice’nin öğrendiği şeyden sonra Şirin’e tepkisi bu kez daha ağır olacaktır. Şirin tüm bu olanlardan sonra gerçekten iyileşecek mi? Yoksa yalanlarına devam mı edecek?

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