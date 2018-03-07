Kadın 20. yeni bölüm fragmanı, dün akşam dizi biter bitmez yayınlandı. Kadın son bölümünde Sarp'ın hayatıyla ilgili gerçekler ortaya çıkıyor. Sarp ve Pırıl Bahar ile çocukların öldüğünü sanarken Sarp'ın annesinin bu konuda hiç de masum olmadığı ortaya çıktı. Pırıl'ın ise Sarp'ın gerçekleri öğrenmesine izin vermeye hiç niyeti yok. Şirin ise tamamen köşeye sıkışmış durumda. Jale'nin aklında ise sadece Bahar'ın sağlığı var. Hatice, Şirin'in intihara eğilimli olduğu gerçeğini; Şirin Bahar için ilik vermeden önce öğrenmemeli. Bahar ile Arif'in arası ise iyice ısınmaya başladı. Kadın dizisinin dün akşamki en etkileyici sahnelerinden biri de Ceyda'nın 6 yıldır görmediği oğluna kavuşamaması oldu. Kadın 20. yeni bölüm fragmanı ise şöyle...

KADIN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisinin 20. yeni bölüm fragmanında Bahar, kendisini Sarp'ın sevgilisi olarak arayan numaranın sahibinin Şirin olduğunu öğreniyor! İşte o fragman:

KADIN 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemez. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini ister. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmez. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istemektedir. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başlar...

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