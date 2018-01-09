Kadın 11. bölümde heyecan dorukta olacak. Enver, Şirin'in günlüğünde okuduklarının şokunu yaşarken Şirin ile yüzleşiyor. Bahar hastalığını kabulleniyor ve yapası gerekenleri yapmaya başlıyor. Kadın yeni bölüm fragmanınında Bahar'ın annesinin yanına taşınma isteği izleyiciyi şaşırttı. Ama asıl bu isteğe Şirin'in verdiği tepki seyirciyi adeta şoke edecek. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Devrim Özder Akın, Feyyaz Duman ve Ayça Erturan gibi isimlerin rol aldığı Kadın dizisinde 11. bölüm fragmanları yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, Kadın 11. yeni bölümde neler olacak? İşte Kadın 11. yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özeti...

KADIN 11. YENİ BÖLÜM fragmanı

Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir.

Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır. Bahar, başına gelen şeylerden sonra tek başına idare edemeyeceğini düşünür ve ani bir kararla Hatice’nin evine gidip onlarla beraber kalmak istediğini söyler. Hatice, Şirin’e rağmen Bahar’ın bu isteğini kabul edecek midir?

KADIN 10. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar.

Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

kadın

Kadın dizisi

Kadın dizisi 11. bölüm fragmanı

fox tv

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER