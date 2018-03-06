Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimler belirlendi.

İHA'nın haberine göre; Beyşehir Belediye Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, fotoğraf kulübünün ilgili sayfasında yarışmaya katılan 127 kadına ait 412 fotoğrafın paylaşımının yapıldığı belirtilerek, "Sanal ortamda gerçekleştirilen yarışmada, Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir ile Sille Sanat Sarayı'ndan fotoğraf sanatçılarının yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sevgin Cingöz'ün 'süt sağan kadın" temalı fotoğrafı birincilik, Ayşe Savur Muslu'nun 'mevsimlik çalışan kadın' temalı fotoğrafı ikincilik, Nigar Altunsu'nun 'pekmez yapan kadın" temalı fotoğrafı ise üçüncülük derecesine layık görülmüştür.

Yarışma kapsamında Aysel Cantürk'ün 'yenidoğan bebek' temalı fotoğrafı Beyşehir Fotoğraf Kulübü özel ödülü ve Sevgin Cingöz'ün 'hasır ören kadın' temalı fotoğrafı ise Sille Sanat Sarayı özel ödülünün sahibi olmuştur. Yarışmada, sergileme alan eserlerin sahipleri ise şöyledir: Dürdane Cesur, Esra Durmuş, Fatma Çamur, Gülgün Taşkın, Günseli Demirok, Meryem Bozdoğan, Nigar Altınsu, Nihan Yaylalı, Sevgin Cingöz, Sibel Göktepe Filikçi, Şengül Balcı, Sevgi Çolakoğlu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, yarışmada dereceye giren, özel ödül ve sergileme alan eserlerin 7 Mart 2018 günü saat 20.30'da Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde başlayacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen ve Eğitimci Yazar ve Aile Danışmanı Alişan Kapaklıkaya'nın konuşmacı olarak katılacağı "evimizi nasıl cennete çevirebiliriz" isimli konferansı öncesinde açılacak sergi ile fotoğraf severlerin beğenisine sunulacağı kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER