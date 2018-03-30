Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan, Hitit Üniversitesi tarafından Kanser Haftası dolayısıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen "Sık görülen kanserlerde bilinmesi gerekenler" konulu konferansta, akciğerin hayati bir organ olması nedeniyle akciğer kanserinin en ölümcül türler arasında bulunduğunu belirtti.
YILDA 1 MİLYON 400 BİN KİŞİ AKCİĞER KANSERİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılda bir milyon 600 bin kişinin yakalandığı akciğer kanserinin en yaygın kanser türü olduğuna işaret eden Gülhan, yılda bir milyon 400 bin insanın da bu nedenle hayatını kaybettiğini anlattı.
Bu kanser türünün daha çok erkeklerde görüldüğünü vurgulayan Gülhan, "Nedeni ise sigara tüketiminin erkeklerde daha yaygın olması. Ancak kadınlarda da sigara kullanımı ve buna bağlı olarak akciğer kanseri görülme sıklığı artış göstermekte. Kadınların ölüm nedenleri arasında meme kanserinin ardından, ikinci sırada akciğer kanseri yer almaktadır." diye konuştu.
Türkiye'de de bu durumun dünya ile aynı doğrultuda geliştiğini belirten Gülhan, "Akciğer kanseri, Türkiye'de erkeklerde açık ara birinci sırada. Kadınlarda ise dördüncü sırada ancak yayınlanan bir önceki istatistiklerde daha gerideydi. Dolayısıyla Türkiye'de de kadınlar arasında akciğer kanseri yükselişte. Ülkemizde yılda 30 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor." ifadelerini kullandı.
"AKCİĞER KANSERİNİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ SİGARA KULLANIMI"
Gülhan, akciğer kanserinin en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Akciğer kanserine yakalananların yüzde 90'ı sigara kullanmakta. Sigara içenler, içmeyen birinin akciğer kanseri olduğunu gördüğünde 'sigara içmediği halde akciğer kanseri oldu' diye derin bir nefes alıyor. Buna sığınmamak lazım. Tabii ki akciğer kanserinin tek nedeni sigara değil ancak en büyük nedeni. Pasif içiciler de en az içenler kadar risk altında. Akciğer kanseri tanısı ve tedavisi zor bir kanser türü. Çok ciddi ölüm oranlarına sahip. Oysa ki korunmak kolay. Bir etkenle yüzde 90 oranında ilişkisi gösterilmiş bir kanser. Böyle olunca sigaranın çok ciddi mücadele edilmesi gereken bir konu olduğu ortaya çıkıyor. Kullanmadığımız gibi pasif olarak da maruz kalmamamız gerekiyor. Sigara yasağıyla ilgili çok güzel kanunumuz var. Bu kanuna hepimizin sahip çıkması, duyarlı olmamız gerekiyor. Dumansız hava sahasına hepimizin sahip çıkması lazım."
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Akciğerde oluşan tümörün belirli büyüklüğe ulaşmadan belirti göstermediğini, bu nedenle erken tanının oldukça güç olduğunu kaydeden Gülhan, 50 yaş ve üzerindeki sigara tiryakilerinin uzun süreli öksürük, kan tükürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi şikayetleri önemseyip doktora başvurmalarını tavsiye etti.
Konferansa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı ile öğrenciler, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
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