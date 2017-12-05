Kafa nakli operasyonunun cerrahı Prof. Dr. Sergio Canavero Türkiye'ye geliyor!

Tüm dünyanın merakla takip ettiği kafa nakli operasyonuyla adından sıkça söz ettiren İtalyan cerrah Prof. Dr. Sergio Canavero, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılacak.

Kafa nakli operasyonunun başarıyla sonuçlanacağını açıklayan Canavero, 2016 yılında Rus Valery Spiridonov'a kafa nakli yapacaktı ancak hastanın operasyondan vazgeçmesi üzerine, başka gönüllüler aramaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde kadavraya kafa nakli yapan Prof. Dr. Sergio Canavero, Çin’de 18 saat süren operasyonun ardından "Cansız bir beden üzerinde ilk kafa naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar kullanılarak beyin nakli yapılması artık kaçınılmaz” açıklamasında bulunmuştu.

BEYİN NAKLİ ÇALIŞMALARINA 1982 YILINDA BAŞLADI

Sergio Canavero, 22 sene boyunca Torino Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak çalışan Canavero, Torino İleri Beyin Cerrahisi bölümünün direktörüdür. Sergio Canavero, beyin nakli çalışmalarına 1982 yılında başladı. 2013 yılındaysa beyin naklinin mümkün olduğunu kanıtlamak i çin “Heaven” isimli projeyi başlattı. 2017 yılında iki insan kadavrası üzerinde yaptığı kafa nakliyle bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlik, 06 - 09 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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