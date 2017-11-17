Dünyanın ilk kafa nakli gerçekleştirildi! İşte ilk kafa naklinin detayları

Dünyanın ilk kafa naklini Çin'de bir ceset üzerinde gerçekleştiren İtalyan Profesör Sergio Canavero, bu operasyonu yakın zamanda canlı bir insan üzerinde gerçekleştireceğini söyledi.
İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre, 18 saat süren operasyonun başarılı olduğunu söyleyen Profesör Canavero, omurganın, sinirlerin ve kan damarlarının yeniden bağlanmasının mümkün olduğunu gösterdi.
Kafa naklinin gerçekleştiğini bu sabah Viyana'da düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Profesör Canavero, prosedürün geçen yıl maymuna kafa nakli yapan ekip tarafından yapıldığını söyledi.
Profesör Canavero, "Herkes imkansız olduğunu söylemişti ancak ameliyat başarılı oldu" açıklamasında bulundu.
Profesör Canavero, kafa nakli ameliyatını ilk kez 2015 yılında kamuoyuna açıklamıştı. Ağır engeli bulunan Rus bilgisayar bilimci Valery Spiridonov başlangıçta, dünyanın ilk canlı kafa naklinin yapılmasını kabul etmiş, gönüllü olmuştu.
Spiridonov (31), kafasının sağlıklı bir beden üzerine nakledilebileceği konusunda oldukça iyimserdi. Ancak daha sonra Spiridonov'un bu kararından vazgeçtiği açıklandı.
Şimdi ise ilk kafa naklinin Çin'den birisine uygulanacağı ve bunun için çok sayıda gönüllünün olduğu iddia edildi.
Kafa nakli ile ilgili birçok uzman Canavero’nun karşıt fikrini savunuyor. Birçoğu mevcut teknoloji ile kafa naklinin gerçekleştirilemeyeceğini savunuyor. Diğer yandan kafa naklinin yasal olmasıyla ilgili büyük etik kaygılar da mevcut. Bir başka endişe de kafanın halen canlıyken, ameliyatın başarısız olma ihtimali…
Uzmanlar kafa nakli geçiren kişinin uyandığında yaşayacağı acıdan da endişe ediyor. Case Western Reserve University’deki sinir bilimleri profesörü Jerry Silver, “Her kas, kemik ve her şey kesilecek. Hastanın bütün bu kesikler sonrası başında nasıl bir acı hissederek uyanacağını hayal edebiliyor musunuz?” diyor. Canavero ise tüm eleştirilere rağmen operasyonun yüzde 90 oranında başarılı olacağını iddia ediyor.
KAFA NAKLİ AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?
Öncelikle ölen yeni bir insanın vücudu ve naklin gerçekleştirileceği kişinin kafası, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Ardından alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek. Sonrasında ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilecek ve gönüllünün vücuduna yerleştirilecek. Polietilin glikol maddesi kullanılarak, omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm damarlar ile sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan kişi, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak, omuriliğin vücuda iyice yerleşmesi sağlanacak.
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