Üniversite hayallerine kavuşmak için motosikletle pizza dağıtımı yapan Muhammed Ali Köse'nin hayatı, geçirdiği kaza sonrasında adeta kabusa döndü.

AA'nın haberine göre; kafatasının her iki tarafında kazanın yol açtığı açıklık nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan Köse, bu süreç içerisinde üç büyük beyin ameliyatı geçirdi.

Köse'nin kafatasındaki açıklığı kapatmak için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Özhan Tehli ve Medikal Üretim ve Tasarım Merkezi (METÜM) mühendislerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma, hem hastanın hayatını kurtardı hem de tıp literatürüne girdi.

Muhammed Ali Köse, üniversite hayalleri için para biriktirmek amacıyla Gölbaşı'nda bir pizzacıda kuryelik yaptığını belirterek, "Olay günü son paketi vermek için adrese giderken ters yönden gelen bir araç ile kafa kafaya çarpıştık. Kazadan 2,5 ay geçtikten sonra hastanenin yoğun bakımında gözümü açtım" dedi.

Kaza nedeniyle üniversite hayallerinin de yarım kaldığını ifade eden Köse, şunları söyledi: "Hem çalışıyor para kazanıyor hem de üniversite sınavına hazırlanıyordum. İnşaat mühendisi olmayı çok istiyorum. İlk ameliyatta kafatasımda parçalanan sağ ve sol kemikler alınmıştı. Son ameliyatımda ise titanyumdan kemik yaptılar. Titanyum da olsa kafatasım düzeltildi. Ameliyat öncesinde yaşadığım bazı sıkıntılar da ortadan kalktı. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayallerime şu an kaldığım yerden devam ediyorum."

"OĞLUMUN YAŞAMASI MUCİZE"

Oğlunun yaşamasının bir mucize olduğunun dile getiren anne Yasemin Köse de aylarca hastanede çok zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Bir ay boyunca oğlunun nefes almasını beklediklerini belirten Köse, "Makineye bağlı yaşıyordu. Doktorlarımız nefes alması için boğazından delik açacaklarını söylediler. Oğlum sabaha makinesiz nefes almaya başladı. Bu bir mucizeydi" dedi.

"HAYATTA KALAN HASTA SAYISI ÇOK AZDIR"

Titanyumdan üretilen kemik parçalarıyla yapılan beyin ameliyatı hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Tehli, operasyonla birlikte hastanın kafasındaki şekil bozukluğu, konuşma, yürüme ve şiddetli baş ağrılarının da ortadan kalktığını söyledi. Literatürde çift tarafla kafa defektleri kapatılan bir operasyon yapıldığına ilişkin bilgiye rastlamadıklarını aktaran Tehli, "İki taraflı kemik defekti olup hem hayatta kalan hasta sayısı az hem de bunların onarılma ameliyatlarını az görüyoruz. Biz bu ameliyatları uzun süredir yapıyoruz ama genellikle tek taraflı ameliyatlar yaptık. İki taraflı bizim için de ilk oldu" dedi.

Medikal Üretim ve Tasarım (METÜM) Merkezi Müdürü Simel Ayyıldız da ilk kez çift taraflı kafatası defekti çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Yapılan çalışma esnasında hastamızdan maddi anlamda hiçbir şey çıkmadı. Tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurumuyla yaptığımız anlaşma çerçevesinde karşılandı. Bu gibi hastaların bu imkanlardan faydalanması için çok güzel bir örnek sergileniyor."

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