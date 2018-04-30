Fatih'te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, şehidin naaşı itfaiye aracında taşınırken meslektaşları uzun süre siren çaldı. Şehidin küçük kızı babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi. Şehit itfaiyecinin yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Çebi ailesi için iki ambulans hazır tutuldu.

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