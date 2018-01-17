Başrollerinde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Sebahat Kumaş, Nazlı Pınar Kaya, Güzin Usta, Hakan Vanlı, Batuhan Ekşi, Devin Özgür Çınar, Çağlayan Doruk Ozanoğlu, Hazal Adıyaman ve Zeynep Aydemir gibi isimlerin rol aldığı Kalbimdeki Deniz 53. yeni bölümü ile ekranlara gelmişti. Peki, Kalbimdeki Deniz 53. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 53. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzeredir. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine gelir. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyulur. Mirat mı, Alihan mı, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan Ozan mı zarar görecektir?

Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibidir. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmeyecektir. Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik isteyecektir. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak edecektir.

Fikriye’yse intihara teşebbüs eden Figen’in moralini yerine getirmek için kızıyla felekten bir gün çalmaya karar verir. Deniz ve Ece’ye karşı açacakları savaş öncesi anne kız baştan ayağa yenilenecektir.

KALBİMDEKİ DENİZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kalbimdeki Deniz 53. yeni bölümü ile 20 Ocak 2018 Cumartesi 20:00'de ATV'de yayınlanacak!

KALBİMDEKİ DENİZ 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin verebilecek midir? Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte bulacaktır.

Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verirken Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaktır. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı

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