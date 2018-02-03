Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kalbimdeki Deniz'in geçen haftaki bölümünde Mustafa'nın intihar etmesi izleyicide şok etkisi yaratmıştı. Dizinin bu haftaki bölümündeyse Mustafa toprağa veriliyor. Son bölümde hastaneye kaldırılan Yosef'in kalbi durmuştu, ancak fragmanda Yosef, Ece'nin yanında mezarlığa geliyor. İşte Kalbimdeki Deniz yeni öblüm fragman ve özeti.

KALBİMDEKİ DENİZ 55. YENİ BÖLÜMÜ

Hülya, Şebnem’den intikamını almış, onu komaya sokmuştur. Doktorlar Şebnem’in bir daha uyanmama ihtimalinin yüksek olduğunu söylemektedir. Hülya için artık sıra Deniz ve çocuklarındadır. Hülya, Deniz ve çocuklarına zarar verebilecek midir? Yoksa onlar Mirat’ın kahramanlığı sayesinde Hülya’nın korkunç planından kurtulmayı başaracak mıdır? Peki, ya Hülya? Böyle bir durumda pes mi edecek, yoksa Deniz ve çocuklarının güvencesi, koruyucusu demek olan Mirat’ı mı hedef alacaktır? Fikriye, Cemile’nin evini satmış, Turgut’a kamyonun borcunu ödemesi için gereken parayı vermiştir. Ama Turgut büyük bir hata yapacak ve Fikriye’yi çileden çıkartacaktır. Raşel’se Ece’ye kaynanalık yapmaya başlamış, dahası yaşadıkları büyük felaket sonrasında ev halkına aksiliği ve kötülüğüyle yaka silktirmeye başlamıştır. Sonunda ipler iyice gerilir ve Raşel için yaptıklarının bedelini ödeme zamanı gelir.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa yüzünden kaza yapan Yosef hastaneye kaldırılır ama hasta ve yorgun olan kalbi daha ambulansta teklemeye başlar. Hastanede doktorun yaptığı açıklama da pek umutlu değildir. Yosef’in on sekiz yaşından beri tedaviyi reddetmesi kalbindeki hastalığın ilerlemesine yol açmıştır. Yosef bu süreci atlatabilecek midir? Yoksa ailesi ve sevdiklerinin kendilerini en kötüsüne hazırlaması mı gerekmektedir?

Hastanede bunlar olurken Deniz, İzak’ın kaçırdığı Ece’yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Bebeğini düşüren ve tüm sevdiklerini neredeyse bir gecede kaybeden Hülya, ilk şoku atlattığında bu acıları kendisine yaşatanlardan hesap sormaya başlayacaktır. Fikriye ve Figen’in hayatlarıysa Turgut’un kendilerine danışmadan yaptığı gelecek planları yüzünden alt üst olma tehlikesindedir.

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