Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı dizisinin Başrollerinde , Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın yer aldığı Kalbimin Sultanı, bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalsı aşkını ele alıyor. Star TV'de dün akşam yayınlanan yeni bölüm ardından 3. bölüm fragmanıda yayınlandı. İşte fragman!



KALBİMİN SULTANI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





KALBİMİN SULTANI OYUNCU KADROSU



Kalbimin Sultanı projesinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova ikilisine, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.







KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ



Anna ile Sultan’ın yakınlaşması, Hoşyar’ın tüm oklarını Anna’ya yöneltmesine sebep olur…

Sultan divan’da köklü değişiklikler yaparken, Namık Paşa’yı sır katibi yaptığını herkese ilan eder. Yeniçeri Ocağı’nda yapılan bu köklü değişiklikler Halit Efendi ve Esma Sultan’ın hoşuna gitmemektedir.

Anna, çocuklara ders vermeye çalışırken Saliha büyük bir direnç göstermektedir, Anna’nın bu durumu sarayda başarısızlık olarak anılmaya başlamıştır.

Esma tahta çıkma mücadelesinde, Mahmud’u zayıf gösterecek her yola başvurmaktadır. Anna ile Sultan’ın yakınlaşması, Hoşyar’ın tüm oklarını Anna’ya yöneltmesine sebep olur. Hoşyar’ın Anna için bir planı vardır…