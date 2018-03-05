Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kadir İnanır inme geçirdi, doktoru ‘felç kalabilir’ dedi. Hastalık bu kadar gündeme gelince herkes inme vakalarının tedavisini merak etmeye başladı. İzmit’te yaşayan 61 yaşındaki Melahat Avcı da bunun bir örneği...

Melahat Avcı evde aniden fenalaşınca komşuları yardımına koştu. Ambulansla Sopalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü ardından Kocaeli'de başka bir hastaneye sevk edildi. Melahat Avcı’nın kalbinden beynine pıhtı attığı belirlendi. İnme geçiren Avcı’nın sağ tarafı komple felç olmuştu. Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Uygar Utku hemen müdahalede bulundu. İki saat gibi kısa bir sürede hasta ölümün eşiğinden kurtarıldı.

KADİR İNANIR'IN RAHATSIZLIĞI BEYNE PIHTI ATMA NEDİR?

İNMEDE İLK 6 SAAT HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!

İnme vakalarında ilk 6 saatin çok önemli olduğunun altını çizen Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Uygar Utku şunları söyledi: “Melahat Avcı 2012 yılında kalp kapağı ameliyatı olmuş. 3 damar tıkalıymış açılmış. Kan sulandırıcı kullanıyormuş. Hasta bize geldiğinde kalbinden beynine pıhtı atmıştı. Bu ölümle sonuçlanabilecek bir durum. Yatalak kalabilir ya da kişiye bağımlı hale gelebilirdi. Hızlı müdahale sonrası hasta iyileşerek ayağa kalktı. Tekrar pıhtı oluşmasını önleyecek ilaçlar alarak artık normal hayatına devam edebilecek.”

Hayatını kurtaran doktorlara teşekkür eden Melahat Avcı, “Aniden uyuşma ve sağ tarafımda güçsüzlük hissettim. Komşularımdan yardım istedim. Hastaneye geldiğimde kendimde değildim. Doktorlar ölümden döndüğümü söyledi. Bir daha yürüyemem sanıyordum. Taburcu oldum, hatta yürüyerek evime gideceğim” diye konuştu.

İNME NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, kalp hastalıkları ve diğer kan dolaşım bozuklukları ile fiziksel aktiviteden yoksun yaşam, inme riskini artırır. Genel olarak beyin damar hastalığı, riskli hastalarda ani gelişen, baş ağrısı, baş dönmesi, sağ veya sol tarafında güçsüzlük, uyuşma, konuşma bozuklukları, denge sorunları, görme, yutma gibi fonksiyonlarda bozulma ile kendisini gösterir. Semptomlar bazen daha hafif uyuşmalar, baş dönmesi, denge bozuklukları iken, bazen de ani bilinç kaybı gibi ağır tablolar şeklinde olabilmektedir.



