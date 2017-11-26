Kalbini "elinde" taşıyor

Taşınabilir yapay kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren 50 yaşındaki Sadık Şen, uyurken bile kalbini elinde tutuyor.

Bursa'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Sadık Şen'in 10 yıl önce rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede kalbe giden damarlarının tıkalı olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre; önce anjiyo, ardından da baypas ameliyatı olan Şen, 1,5 yıl önce nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Şen'e doktorlar "Her an kalbin durabilir. Yaşaman için kalp nakli olman ya da yapay kalp takılması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığının organ nakli bekleme listesine alınan ancak kadavradan kalp bulunamayan Şen'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takıldı.

"ALDIĞIM HER NEFESİ ÇANTAMDAKİ KALBİME BORÇLUYUM"

Şen, yapay kalbin ardından kendisini yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini söyledi. Aldığı her nefesin kıymetini daha iyi anlamaya başladığını ifade eden Şen, geleceği, umutları ve hayallerini çantasında taşıdığını dile getirdi. Şen, şöyle devam etti:

"Aldığım her nefesi çantamdaki kalbime borçluyum. Bu nedenle kimseye güvenip vermiyorum. Eşim 'Yorulduysan taşıyayım.' diyor. Eşime sevgimi, gönlümü verdim ama kalbimi veremiyorum. Sürekli çantayla gezdiğimi görenler 'Çantada bu kadar değerli ne taşıyorsun?' diye sorduklarında 'Kalbimi taşıyorum.' yanıtını veriyorum. Herkes çok şaşırıyor. Bazen masanın üzerine bıraktığım çantamı unutuyorum. Kalbimi vücuduma bağlayan hortumlar hatırlatıyor. Yatarken bile elim kalbimde duruyor. Geleceğimi, hayallerimi çantada taşıyorum. Bu çanta olmadan ben de olamam. En büyük korkum hırsızlar. Büyük şehirde yaşamanın sıkıntısı da yapay kalple dolaşmak. Aldığım nefes buna bağlı. Çantanın üzerine 'Dikkat yapay kalptir.' diye yazacağım. Diğer türlü anlatamıyorsunuz. Adam çantada para var sanıyor. Benim için bir çuval altından değerli çünkü bir saniye bile benden uzak olsa nefes alamam. Topluluğun arasından geçerken çantamı sıkı sıkı tutuyorum."

Şen, 15 yıl önce organlarını bağışlama kararı aldığını, kalp nakli beklemeye devam ettiğini anlattı.

Şen'in eşi Fatma Şen ise geçirdikleri zorlu günlerin yapay kalple bir süreliğine de olsa sona erdiğini aktardı. Eşinin aldığı her nefesle mutlu olduklarına işaret eden Şen, 23 yaşındaki oğulları Ferhat'ın "Ölürsem kalbimi babama bağışlıyorum." diyerek organ bağışında bulunma kararı aldığını vurguladı.

Prof. Dr. Ömer Bayezid

Sadık Şen

bursa