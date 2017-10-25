Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 10 gündür tedavisine devam edilen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan hastanede ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş'ten Baykal'ın son durumu ile ilgili bilgi alan Elvan, daha sonra açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.