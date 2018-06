Kalp damar hastalıklarının dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almasından dolayı, düzenli aralıklarla yaptırılan kalp check up’ı sayesinde, ani ölüme yol açabilecek sorunlar önceden görülebilecek.

İHA'nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını, bu nedenle düzenli aralıklarla yaptırılacak kalp check up’ı sayesinde, ani ölüme yol açabilecek sorunların önlenebileceğini ifade etti.

KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN ÖLÜM İLK SIRADA

Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyleyen Kemal, birçok kalp damar hastalığının erken tanı ve yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Düzenli check up yaptırmanın erken tanıdaki önemine değinen Kemal, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşta ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: “Bu sıklık özellikle erkek hastaların kırklı yaşlarından itibaren artıyor. Kadınlarda ise menopoz sonrası belirgin risk artışı gözüküyor. Ailesinde erken yaşta kalp hastalığına bağlı ölüm veya nedeni bilinmeyen ani kayıplar yaşayan kişiler, kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek risk altında. Bu ve benzeri nedenlerle kırk yaş sonrası herkesin en az yılda bir kez kalp hastalıkları açısından check-up yaptırması gerekiyor.”

“KALP CHECK UP'I ANİ ÖLÜME YOL AÇABİLECEK SORUNLARI TESPİT EDİYOR"

Kalp check up’ı yaptırırken mutlaka kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Kemal, kişinin fiziksel kısıtlılığı olmadığı sürece efor testinin de uygulanması gerektiğini belirtti.

Efor testinin kişilerin kalp damar hastalıkları ve fiziksel kapasitesini öğrenmesi açısından önemli bir uygulama olduğunu söyleyen Kemal, kalp check-up’larında her hastaya, kalp ritmini gösteren EKG çekilmesi gerektiğini de söyleyerek şunları ekledi: “Kalp check up’larında normalin dışında, doğuştan veya sonradan gelişen, farklı yaş gruplarında hayatı tehdit eden ve yaşam kalitesini bozan ritim bozuklukları tespit edilebiliyor. Mutlaka kalp ultrasonografisi olarak bilinen ekokardiyografinin yapılması önemlidir. Ekokardiyografide kalp kapak hastalıkları, kalp delikleri, doğumsal kalp hastalıkları, kalp kasılma bozukluğu, kalp boşluklarında büyüme olup olmadığı ve aort hastalıkları ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Check up sayesinde, ani ölüme yol açabilecek, kalp yapısında doğumsal kaynaklı bir rahatsızlık olup olmadığı anlaşılabilir, kalp damarlarında erken yaşta oluşabilecek bir tıkanıklık, ailesel kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı varlığı ve kontrol altında olup olmadığı, damar içinde pıhtı oluşumuna yatkınlık oluşturabilecek bir durumun mevcut olup olmadığı gibi önemli soruların yanıtları alınabilir.

"SPORCULAR DA KALP CHECK UP'I YAPTIRMALI"

Check up sonuçları normal olan kişilerin 40 yaşına kadar check up’ı beş yılda bir yaptırmasının yeterli olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kemal, 40 yaşından sonra kalp damar hastalığı açısından risk faktörü taşıyan, ailesinde ve birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olan, sigara içen, şeker hastalığı bulunan, tansiyon ve kolesterol yüksekliği olan kişilerin check up’ ı yılda bir kez yaptırmalarının önemine dikkat çekerek: “Toplu taşıma araçları kullananlar, pilotlar, cerrahlar, yöneticiler de yıllık check up programlarına dahil olmalıdır. Spora yeni başlayan kişilerle aktif spor yapan kişilerin ve profesyonel sporcuların da belirli aralıklarla check up yaptırmaları gerekir” dedi.