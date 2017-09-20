Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan 'TEOG' açıklaması: Yaz boz tahtası ile bu iş olmaz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

"TEOG'LA İLGİLİ YAPILAN TARTIŞMALAR GÜZEL TARTIŞMALAR"

"TEOG'la ilgili yapılan tartışmalar güzel tartışmalar" diyen Malkoç, "Karşılıklı olarak görüş alışverişleri yapılmalı. Eğitim konusunda kim ne düşünüyorsa bunu söylemeli. Bu söylemlerin araştırmaya, incelemeye dayalı olarak söylenmesi çok önemlidir. Burada devlete, hükümete, Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen görev şu; Her bakan değişiminde ayrı bir usül olmamalı. Dünyada eğitim sistemi nasıl işliyor? "Gelişmiş eğitimde ileri olan Ülkelerin sistemi nasıl?" diye incelenmeli. Türkiye şartlarına göre bir sistem bulunmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasası olmalı. Kamu Başdenetçisi olarak, eğitim konusunda idarecilerden haklı beklentilerimiz var. Vatandaşlarımızın talepleri var" uyarılarında bulundu.

"YAZ BOZ TAHTASI İLE BU İŞ OLMAZ"

Malkoç şunları söyledi;

Birincisi; dört başı mamur olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu ciddiye alsın, araştırmalar yaptırsın, vatandaşa kulak versin, eğitimcileri dinlesin ve eğitimin ana yazısını oluştursun. Yaz boz tahtası ile bu iş olmaz.

OKUL SAATLERİ

Malkoç ayrıca, kış saati uygulamasından kaynaklanan okuldan geç saatlerde çıkış sıkıntıları için de vatandaşların talebini dikkate alacaklarını, bu konuda Kamu Başdenetçiliğine müraacat edebileceklerini söyledi.

Şeref Malkoç

TEOG