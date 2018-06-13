Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

Trump, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Kanada ve Fransa'yı hedef alarak bu ülkelerin haksız gümrük vergileri ile ABD'ye karşı avantaj sağladıklarını savunmuştu.

Trump, Kanada'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra birlikten dışlanan Rusya'nın yeniden G7'ye dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

TRUMP ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Trudeau'nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.

SOSYAL MEDYADA TRUDEAU'NUN KAŞLARI KONUŞULDU

Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Trump arasındaki sözlü atışmalar konuşulurken, Trudeau'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısındaki görüntüleri sosyal medya üzerinde bir başka tartışmaya yol açtı.

Her zaman stili, dansları, panda severken, katıldığı zirvelerde çoraplarıyla, bazen de Superman giysisiyle konuşulan Kanada Başbakanı, bu kez kaşlarıyla konuşuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Trudeau'nun kaşlarının takma olup olmadığı tartışıldı. Trudeau, Macron basın toplantısı videosunun yakınlaştırılması durumunda Trudeau'nun kaşının düştüğü görülüyor.

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