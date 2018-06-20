Kanada Senatosu, keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran tasarıyı onayladı. Böylece Kanada, esrar kullanımına izin veren yedi ülkeden biri oldu.

Temsilciler Meclisi'nin revize ettiği tasarı Senato'da 52'ye karşı 29 oyla kabul edildi. Ülkede yasal esrar satışına 8-12 hafta içerisinde başlanması bekleniyor.

Başbakan Justin Trudeau'nun liderlik ettiği Liberaller'in 2015'teki seçim kampanyasında verdiği önemli vaatlerden biri de esrar kullanımının yasallaştırılmasıydı. Liberaller, bu yolla esrar yaşı küçük kullanıcılara ulaşmasının engellenebileceğini ve suç oranlarının düşeceğini savunuyor.

Senato'nun kararının ardından Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Trudeau, "Çocuklarımızın marijuanaya ulaşması ve suçluların kazançlarını arttırması çok kolaydı. Bugün bunu değiştirdik. Marijuanayı yasallaştıran ve düzenleyen planımız Senato'dan geçti" ifadelerini kullandı.

Esrarı tamamen serbest bırakan ilk büyük ekonomi olan Kanada'daki düzenlemelerin, aynı yolu izlemeye niyetli diğer ülkeler ve Kanada'daki marijuana şirketlerine yatırım yapan küresel şirketler tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

Esrarın keyif için kullanılmasının önünü açan yasal düzenleme ülkede satışa sunulacak marihuana üretiminin federal hükümet tarafından denetlenmesini öngörüyor. Ancak satışa dair kararları yerel yönetimler verecek.

Esrar üretimi, kullanımı ve satışı daha önce Avusturya, Hollanda, İspanya, Uruguay, Jamaika ve Güney Afrika'da serbest bırakılmıştı. Öte yandan ABD'nin 8 eyaletinde de esrar yasal olarak satılabiliyor ve kullanılabiliyor.