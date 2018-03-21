Kanada'nın Suudi Arabistan'a Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif Silahlı Araçlar) tipi askeri araç satışıyla ilgili detaylar ilk kez basına yansıdı.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan bir haberde işlenen detaylara göre, ülke kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan "hafif silahlı" askeri araçların bir bölümünün aslında "ağır silahlarla" donatıldığı vurgulandı.
Stephen Joseph Harper hükümeti döneminde satışına karar verilen 15 milyar ABD doları tutarındaki askeri araç satışının detayları da CBC'nin haberiyle ilk kez gün yüzüne çıktı.
AĞIR SALDIRILAR İÇİN UYGUN ARAÇLAR
Habere göre, Kanada'nın Suudi Arabistan'a yaptığı multi milyar dolarlık silah satışı, büyük çaplı "ağır saldırı" zırhlı araçları ve bunlar için Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde üretici firma tarafından hizmet verilecek bir bakım anlaşmasını içeriyor.
Yine haberde, askeri araç ve malzemelerin üreticisi General Dynamics Land Systems Canada'nın (GDLS) sözleşmenin ayrıntılarını Suudi hükümetinden gelen taleple bir gizlilik sözleşmesi kapsamında mühürlediği kaydedildi.
Dönemin Başbakanı Harper, basından araçların detaylarına ilişkin gelen soruları sadece "kamyon" diyerek yanıtlamış, Başbakan Justin Trudeau da "cipler" olarak nitelendirmişti.
ANTİ-TANK ARAÇLAR
Habere göre Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" sattı. Haberin detayında ise bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik topları bulunduğu aktarıldı.
LAV-6'ların 119'unun anti-tank araçlar olarak yapılandırıldığı kaydedilen haberde, 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu, kalan araçlar arasında ise ambulanslar, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçlarının bulunduğu bilgisine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Dönemin Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper zamanında, Ontario eyaletinde kurulu GDLS'nin ürettiği LAV tipi askeri araçlara talip olan Suudi Arabistan, 928 araçlık bir satın alma gerçekleştirmişti. 2014 yılında işlemleri tamamlanan satış, 2015 yılında iktidara gelen Justin Trudeau hükümeti tarafından askıya alınmıştı.
Kanada kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan satış, dönemin Dışişleri Bakanı Stephen Dion'un girişimleriyle onaylanmış ve gerçekleşmişti.
Ülke kamuoyuna "sadece personel taşıyıcı hafif askeri araçlar" olarak yansıyan satışın detayları, CBC'nin haberiyle ilk kez ortaya çıkmış oldu.
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