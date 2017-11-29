Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi ve malzemeleri

Bugün Mevlid Kandili ve kandillerin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kandil simidi için özellikle ev hanımları, simidin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Kandil simidi tarifi ve malzemeleri için internet üzerinde arama yapmaya başlayan hanımlar, "Kandil simidi nasıl yapılır?" ve "Kandil simidi tarifi" aramalarını yapıyor. İşte Kandil simidi tarifi ve malzemeleri...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

Kolay malzemelerle yapılan Kandil Simidi, kandil günlerinde sofraların vazgeçilmezi durumunda. Birçok noktada satılan Kandil Simidi, aynı zamanda evde de basit bir şekilde yapılabiliyor. İşte Kandil Simidi malzemeleri, Kandil simidi yapılışı ve tarifi...

Kandil Simidi Malzemeleri

● 125 gram margarin

● 2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

● 1 çay bardağı sıvı yağ

● 2 yemek kaşığı sirke

● 1 yemek kaşığı mahlep

● 1 yemek kaşığı toz şeker

● 1 tatlı kaşığı tuz

● 1 paket kabartma tozu

● 3-4 su bardağı kadar un

Kandil Simidi Üzeri İçin Malzemeler

● 2 yumurta akı

● Susam (ya da çörek otu)

Kandil Simidi Yapılışı

Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.

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