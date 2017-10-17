Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control - CDC)’nin yaptığı araştırmaya göre; obezite 13 farklı kanser riskini artırıyor. ABD'de 2014 yılında tanı alan kanser vakalarının yüzde 40’ı obezite ile ilişkili.
TİROİD, RAHİM, KARACİĞER, BEYİN ZARI KANSERİ GİBİ DAHA BİRÇOK KANSERE ZEMİN HAZIRLIYOR
Bu oran cinsiyetlere göre ayrıldığında ise şu önemli veriye ulaşılmış; erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 24’ü, kadınlarda ise yüzde 55’i obezite ilişkili.
ABD Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan'a göre; "Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın obezitenin riskini artırdığı kanserleri şu şekilde sıralı; tiroid, yemek borusu, mide, pankreas bezi, karaciğer, safra kesesi, kalın bağırsak, böbrek kanserleri, meme kanseri, rahim ve yumurtalık kanserleri, beyin zarı kanseri (menenjiyom) ve bir tür kemik iliği kanseri olan multipl myelom."
ABD’de 2014 yılında yaklaşık 630.000 kişinin obezite ile ilişkili kanser tanısı aldığını vurgulayan Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, sözlerine şöyle devam etti: "2005 yılından 2014 yılına kadar obeziteden kaynaklanan kanser vakalarında yüzde 7 artış olurken obeziteden etkilenmeyen kanserlerin azaldığı gözlendi ve sağlıklı kiloya ulaşmanın kanseri önleme yöntemi olarak görülmesi gerektiği belirtildi.
ABD VE İZLANDA'DA SONRA OBEZİTENİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE: TÜRKİYE
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ABD ve İzlanda’dan sonra obezite oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin (TURDEP) 12 yıl arayla yaptığı iki araştırmada erkeklerde obezite oranının yüzde 107, kadınlarda ise yüzde 4 oranında arttığı gözlemlendi. Bu çalışmaya göre kadınların yüzde 44’ü, erkeklerin ise ‘27’sinin obez sınıfına girdiği görüldü.
OBEZİTEYLE MÜCADELE KANSERLE MÜCADELE ANLAMINA GELİYOR
Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele noktasında attığı adımlarla vatandaşların ideal kiloya ulaşması şeker hastalığı, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi kritik hastalıkların azalmasına yardımcı olmanın yanında ‘kanser önleme yöntemi’ olarak da yardımcı olacaktor."
Geçtiğimiz 3 Ekim ‘Dünya Yürüyüş Günü’ idi. Bu vesileyle her gün 10 bin adım atmanın faydalarını da hatırlatmış olalım.
- abd
- OECD
- İzlanda
- Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
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Misafir 42 dakika öncecola ve hamburger icat edip dünyanın sağlığını bozmuşlar.00