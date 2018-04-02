Bitkilerin tüm yararlarına karşın yanlış kullanımları halinde sağlığımızın düşmanları haline dönüşebileceğini unutmamak gerekiyor.

Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, yararları bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bitkisel ilaçların, diğer hastalık gruplarında olduğu gibi kanser tedavisinde de önemli bir yeri bulunduğunu söylüyor. Bitki tedavilerini, uygun hastalarda kemoterapiye destek olarak kullanan Karagöl, halk arasında yaygın olan düşüncenin aksine fitoterapi tedavilerinin alternatif değil tamamlayıcı tedaviler olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor:

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DESTEK İHTİYACI BULUNANLARA YÖNELİK

“Sadece bitki tedavisi vererek kanser hastalığının tedavi olmasını beklemek, büyük bir yanılgıdır. Dünyada ‘integratif onkoloji’ literatürü, kanser hastalığından korunmada, sağlıklı ancak riski yüksek bireylere, kemoterapi ve radyoterapisi devam eden ancak yan etkilerin azaltılıp faydasının artırılması amacıyla destek ihtiyacı bulunanlara veya tedavisi tamamlanmış hastalarda bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlamaya yönelik gelişim gösteriyor.”

FİTOTERAPİST ONKOLOG TARAFINDAN ÖNERİLMELİ

Bitkilerle tedavinin konunun uzmanı bir ‘fitoterapist onkolog’ tarafından önerilmesi gerekiyor. Bunun, bitkilerin birden çok çeşidinin birlikte kullanılmasının toksik etki yapma riskini azaltma kaynaklı olduğu belirtiliyor.

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ISIRGAN OTU AKCİĞER KANSERİNDE ETKİLİ OLABİLİYOR

Latince ismi ‘astragalus membranaceus’ olan ve ‘geven otu’ olarak bildiğimiz Asya kökenli bitkinin akciğer kanserlerinde oldukça etkili bir tedavi desteği olarak kullanıldığı belirtiliyor. Türkiye’de çok miktarda bulunan, ‘ısırgan otu’ da akciğer kanserinde etkili olabileceği gösterilen bir diğer bitki türü olarak dikkat çekiyor. Zerdeçal ve yeşil çay da (tansiyon problemi yaşamayan hastalarda) önerilen bitkiler arasında bulunuyor.

HANGİ KANSER TÜRÜNE HANGİ BİTKİ?

Kanser tedavisinde kullanılan bitkiler klinik çalışmalardan geçmiş, kanser tedavisinde etkinliği literatür bilgisine girmiş ve insanlarda kullanım için onaylanmış bitkilerden elde edilen doğal bileşenler olarak tanımlanıyor. Literatürler bazı bitkilerin pek çok kanser türünde etkili olduklarını gösteriyor. Sadece zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminle ilgili 5 bine yakın hücre, hayvan ve insan çalışması yapılması da buna işaret ediyor.

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KALINBAĞIRSAK KANSERLERİNDE ÇÖREKOTUNUN OLUMLU ETKİSİ VAR

Kalınbağırsak kanserlerinde ‘ketentohumu’, ‘çörekotu’ ve ‘icoriyolus versicolor’ isimli bir mantar türünün olumlu etkileri olduğu belirtiliyor. Prostat tümörlerinde destek olarak kullanılan ‘ısırgan kökü’ de faydalı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bu bitkinin kullanılmasının, bazı hastalarda idrar yoluyla ilgili semptomların azaltılmasında yarar sağladığı görülüyor.