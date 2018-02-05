Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Cengiz Akosman, kanserin toplum genelinde giderek artan en önemli sağlık sorunu olmanın yan sıra maddi ve manevi kayıplara da yol açan ciddi bir problem olduğuna dikkat çekerek toplumu uyardı.
KANSER TARAMA PROGRAMI ŞART!
İHA'nın haberine göre; Dr. Akosman, "Doktora gitmek için mutlaka hastalanmayı veya hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemeyin. Kanserde erken belirti ve bulguları öğrenerek riskleri bilmek, kanser tarama programlarına girmek de kanserden korunma konusunda önemli adımlardır" dedi.
Dr. Akosman, kansere karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu. Akosman, "Kanser hastalığı sadece bir sağlık sorunu değildir, maddi ve manevi yönleri de olan bir sorundur. Ailesel ve genetik faktörler, kişinin yaşam tarzı, dış etkenlerden kaynaklanan çevresel faktörler kanserin oluşumunda etkili olan en önemli faktörler arasında sayılabilir. Kanserin oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir" dedi.
"BU FAKTÖRLERDEN UZAK DURUN"
Kanser hastalığı için en iyi tedavinin erken teşhis olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Akosman, açıklamalarında şu bilgilere yer verdi: "Erken tanının en önemli olduğu hastalıkların ilk sırasında kanser yer almaktadır. Kanserin tanısı ne kadar erken konulursa tedavide başarı oranı da o kadar yüksek olur. Kanserde erken tanı yaşam kalitesi ve süresinin artması için oldukça önemlidir. Bir hastalıktan korunabilmek için o hastalığın sebeplerinin bilinmesi gerekir. Kansere karşı alınacak tedbirlerde, yapılacak savaşta ana ilke; kanser oluşumu için bilinen risk faktörlerinden kaçınmak ve hastalığa erken tanı koymaktır. Doktora gitmek için mutlaka hastalanmayı veya hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemeyin. Kanserde erken belirti ve bulguları öğrenerek riskleri bilmek, kanser tarama programlarına girmek de kanserden korunma konusunda önemli adımlardır. Kişinin bedeninde ele gelen kitleler ve şişlikler, iyileşmeyen yaralar, vücuttaki benlerde ve siğillerde değişiklikler, beklenmedik ve anormal kanamalar ve akıntılar, ses kısıklığı, açıklanamayan kilo kaybı, geçmeyen öksürükler, ateş, halsizlik ve ağrı kanserin belirtileri olabilmektedir. Bu gibi şikayetleri olanlar hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvurarak, gerekli kontrolleri yaptırmayı ihmal etmemelidir. Kanserin tanısında en önemli basamak doktor muayenesi ve gerekli tarama tetkikleridir. Bu nedenle her sağlıklı kişinin yılda en az bir kez kapsamlı muayeneden geçmesinde fayda vardır. Düzenli kontrollerle erken dönemde teşhis edilen kanser hastalarının büyük çoğunluğunun tedavi edilebildiğini ve insanların sağlıklarına tekrar kavuşabildiğini unutmayın."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.