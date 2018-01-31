Kansere karşı zırhlı ve yaşlanmıyor

Batı Afrika çöllerinde yaşayan bir memeli türünün kansere bağışıklı olduğu ve hiç yaşlanmadığı keşfedildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Google şirketi Calico’nun araştırmasına göre, adı heterocephalus glaber olan bu fareler, erişkin hale geldiklerinde bile diğer memelilere göre yaşlanma belirtileri göstermiyor.

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