Kapıkaya Kanyonu için ‘cam teras’

Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçisi olan Adana’nın Karaisalı İlçesi’ndeki doğa harikası Kapıkaya Kanyonu’nda 5 ay önce yaşanan göçük nedeniyle, yetkililer harekete geçti.

Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan Yiğit'in haberine göre Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kanyonun 10 gün sonra kapatılacağını ve kayalardan örnek alarak çalışmalarını sürdüren jeologların riskli yerleri tespit edeceğini söyledi.

Kanyonun 2 aylık çalışmanın ardından doğa tutkunlarını daha güvenli bir şekilde ağırlayacağı öğrenildi. Kapıkaya Kanyonu’ndaki iyileştirme çalışmaları sonrası turizme kazandırılması açısından farklı projelerin de planlandığı belirtildi.

Yetkililer, Çin’de bir kanyona yapılan cam tavanın benzerini Kapıkaya Kanyonu için de planladıklarını, birbirine paralel kanyonun iki ucundan ziyaretçilerin cam bir tavan üzerinden geçerek kanyonu 360 derece seyredebileceklerini ifade etti.

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