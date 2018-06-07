Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve iklim değişikliğiyle birlikte Türkiye geçen yıl son 44 yılın en kurak dönemini geride bıraktı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre son aylarda sağanak yağış ve beraberindeki sel baskınlarının yaşandığı Türkiye’de bu yılın 5 ayında da durum pek farklı, umut verici değil. Elektrik üretiminin itici gücünü oluşturan barajlara, 2018’in ilk 5 ayında son 44 yılın en kurak yılı olarak anılan 2017’nin bile çok altında su geldi. En kurak yıllardan biri olarak işaret edilen 2017’nin ocakmayıs döneminde, söz konusu barajlara 31 miyar metreküp su gelmişti. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yalnızca 29 milyar 34 milyon metreküp su birikti.

NİSANDA VE MAYISTA DÜŞTÜ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ), kış mevsiminde ve sonrasında barajlara en yoğun su akışının olduğu 1 Ocak-31 Mayıs dönemine ilişkin “karşılaştırmalı su gelirleri” verileri ortaya çıktı. Aralarında Keban, Deriner, Boyabat ve Yamula’nın da bulunduğu ana havza barajlara geçen yıl ocak-mayıs döneminde, 31 milyar metreküpü su geldi. Bu barajlarda bu yıl 29 milyar 34 milyon metreküp su birikti. Bu yılın ilk 3 ayında barajlara geçen yıla göre gelen su miktarı arttı. Geçen yıl ocak-şubat ve mart aylarında 12 milyar 870 milyon, bu yıl aynı dönemde 16 milyar 764 milyon metreküp su geldi. Nisan ve mayısta ciddi düşüş gözlendi. Barajlara, geçen yıl nisan ayında 10 milyar 170 milyon metreküp, bu yıl nisan ayında yalnızca 5.9 milyar metreküp su geldi. 2017 yılının mayıs ayında yaklaşık 8 milyar, bu yıl mayıs ayında ise 6.4 milyar metreküp su birikti.

SUYUN PAYI AZALDI

Enerji yönetimi, son birkaç haftadan bu yana elektrik üretiminde suyun payını kıstı. Mayıs ayında günlük bazda toplam elektriğin barajlardan yüzde 20’sinin, akarsulardan yüzde 12’sinin üretildiği dönemler oldu. Barajlardan (akarsular hariç) üretilen elektriğin payı günlük bazda yüzde 22’yi de buldu. Son günlerde barajların payı yüzde 14-15 düzeyine kadar çekildi. Bu oranın daha da düşürülebileceği belirtiliyor.

‘KURAK, BU NET’

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, barajlara gelen su miktarının kuraklığın bir göstergesi olduğunu belirterek, “Kurak, bu kadar net. Mevsimler kurak geçiyor. Kar olmadıktan sonra barajların dolması zordur. Karın yavaş yavaş eriyip su olarak barajlara akması gerekir. Kar doğal barajdır. Kar yağmazsa, yeraltı suyu olmaz, tarım olmaz, barajlarda su olmaz” dedi. Baraj havzalarına suyun en çok 15 marttan başlayıp mayıs 15’e kadar olan dönemde geldiğini ifade eden Doğan, “Yağmur suyu barajları kamuoyunun düşündüğü gibi çok çok etkilemez. Sadece Karadeniz’deki barajlara belli ve kısmi bir etkisi olur. Barajlı santralların o nedenle elektrik üretiminde daha dikkatli kullanılması önem taşıyor” diye konuştu.

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