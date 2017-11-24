Karabağ, Beşiktaş'ı inceleyecek!

Beşiktaş’ı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grubundan lider olarak çıkartan teknik Direktör şenol Güneş’e kardeş ülke Azerbaycan’dan da tebrikler geldi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Karabağ kulübünün statlarında Beşiktaş ve Türk bayraklarını dalgalandırması ve “Come to Beşiktaş” sloganını ışıklı reklam şeritlerine yazması başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş’i duygulandırmıştı. Jeste jestle karşılık veren Güneş, idari direktör Ali Naibi ile birlikte Azerbaycan’a giderek önceki gece ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirip Devler Ligi’nde gruplara kalan Karabağ’ın, Chelsea ile oynadığı maçı izledi. Maç öncesi Azeri kulübünün yöneticileri ve teknik direktör Gurban Gurbanov ile bir araya gelen şenol Güneş büyük ilgiyle karşılaştı.

‘GURURUMUZU OKŞADI’

Oldukça sıcak bir atmosferde geçen buluşmada azeri çalıştırıcı, Şenol Güneş ve Beşiktaş’a methiyeler düzdü. Gurbanov, “Bir müslüman ve kardeş takımının Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratması bütün Azeri halkını çok mutlu etmiştir. Herkes sizi konuşuyor. Hem kulüp hem de teknik adam olarak sizi örnek alıyoruz ve örnek almaya devam edeceğiz. Bir Türk teknik adamın başarısı gururumuzu okşadı. Sizlere teşekkür ediyoruz. Beşiktaş’ı kardeş kulüp seçip onun izinden yürüyeceğiz. inşallah ileride biz de sizin gibi başarılı olacağız” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'I İNCELEYECEKLER

Azeri yetkililerin, kısa sürede İstanbul’a gelip Beşiktaş’ın kulüp ve oyuncu yapısı hakkında bilgiler alacağı ayrıca devre arasında bir aksilik olmazsa iki ekibin bir hazırlık maçı oynayacağı belirtildi. Meslektaşına bütün takımın imzaladığı Pepe forması hediye eden Güneş’e, karşılığında isminin yazılı olduğu Karabağ forması takdim edildi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Gurbanov’un sözlerine teşekkür eden Şenol Güneş, Karabağ’ın doğru yolda oldu ğunu vurguladı. Beşiktaş’ın hocası, “Gelişmekte olan bir futbol ülkesi için hiç de azımsanmayacak bir başarı yakaladınız. Şampiyonlar Ligi sabır ister. Biz de bugünlere öyle geldik. Geçen yıl turun eşi ğinden dönmüştük. Bir Türk olarak kardeş ülke Azerbaycan’dan böyle bir takım çıktığı için biz de gururluyuz. Elimizden geldiğince her türlü yardıma hazırız. Planlı programlı çalışarak sizin de iyi yerlere geleceğinize eminim” şeklinde temennilerini dile getirdi.

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