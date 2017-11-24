Karabağ, Beşiktaş'ı inceleyecek!

Beşiktaş’ı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grubundan lider olarak çıkartan teknik Direktör şenol Güneş’e kardeş ülke Azerbaycan’dan da tebrikler geldi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Karabağ kulübünün statlarında Beşiktaş ve Türk bayraklarını dalgalandırması ve “Come to Beşiktaş” sloganını ışıklı reklam şeritlerine yazması başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş’i duygulandırmıştı. Jeste jestle karşılık veren Güneş, idari direktör Ali Naibi ile birlikte Azerbaycan’a giderek önceki gece ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirip Devler Ligi’nde gruplara kalan Karabağ’ın, Chelsea ile oynadığı maçı izledi. Maç öncesi Azeri kulübünün yöneticileri ve teknik direktör Gurban Gurbanov ile bir araya gelen şenol Güneş büyük ilgiyle karşılaştı.
‘GURURUMUZU OKŞADI’
Oldukça sıcak bir atmosferde geçen buluşmada azeri çalıştırıcı, Şenol Güneş ve Beşiktaş’a methiyeler düzdü. Gurbanov, “Bir müslüman ve kardeş takımının Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratması bütün Azeri halkını çok mutlu etmiştir. Herkes sizi konuşuyor. Hem kulüp hem de teknik adam olarak sizi örnek alıyoruz ve örnek almaya devam edeceğiz. Bir Türk teknik adamın başarısı gururumuzu okşadı. Sizlere teşekkür ediyoruz. Beşiktaş’ı kardeş kulüp seçip onun izinden yürüyeceğiz. inşallah ileride biz de sizin gibi başarılı olacağız” diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'I İNCELEYECEKLER
Azeri yetkililerin, kısa sürede İstanbul’a gelip Beşiktaş’ın kulüp ve oyuncu yapısı hakkında bilgiler alacağı ayrıca devre arasında bir aksilik olmazsa iki ekibin bir hazırlık maçı oynayacağı belirtildi. Meslektaşına bütün takımın imzaladığı Pepe forması hediye eden Güneş’e, karşılığında isminin yazılı olduğu Karabağ forması takdim edildi.
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Gurbanov’un sözlerine teşekkür eden Şenol Güneş, Karabağ’ın doğru yolda oldu ğunu vurguladı. Beşiktaş’ın hocası, “Gelişmekte olan bir futbol ülkesi için hiç de azımsanmayacak bir başarı yakaladınız. Şampiyonlar Ligi sabır ister. Biz de bugünlere öyle geldik. Geçen yıl turun eşi ğinden dönmüştük. Bir Türk olarak kardeş ülke Azerbaycan’dan böyle bir takım çıktığı için biz de gururluyuz. Elimizden geldiğince her türlü yardıma hazırız. Planlı programlı çalışarak sizin de iyi yerlere geleceğinize eminim” şeklinde temennilerini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.