Karabük'te kamp yapmak için gittikleri dağda mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, hafta sonu kamp yapmak üzere geldikleri Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'na çıktı. Dağda yolunu kaybeden ve mahsur kalan öğrenciler, cep telefonuyla jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

Öğrencilerden konum bilgisi alan jandarma ekipleri, AFAD ile bilikte kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda öğrencilere ulaştı.

AFAD ve jandarma ekiplerince Karaağaç köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AFAD

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