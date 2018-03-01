Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, 4 gündür Kastamonu üzerinden Sinop yönüne geçiş yapıyor.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ALKIŞ VE SLOGANLARLA KARŞILANIYOR

DHA'nın haberine göre, askeri araç konvoyları, vatandaşlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılanırken, yetkililer, sevkiyatın tatbikat için yapıldığını ve Sinop'ta deneme atışları yapıldığını belirtti.

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