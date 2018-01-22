Karaman'daki cinayette tacize uğradığı iddia edilen kadın konuştu

Karaman'da eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusu 35 yaşındaki Yasin Uzun'u öldürüp evinin foseptiğine atan 45 yaşındaki Hikmet Y., ve ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşleri Ümit Y. ve Ali Y. tutuklandı. Eşi 35 yaşındaki Hamiyet Y. ve diğer kardeşi Mehmet Y. de adli kontrolle serbest kaldı. Tacize uğradığını ileri süren Hamiyet Y., ifadesinde, ''Evin bahçesinde gezinirken Yasin Uzun geldi. Bana 'Kocan evde mi?' diye sordu. Yok değil, demem üzerine bana sarılarak öpmeye çalıştı'' dedi.
DHA'nın haberine göre, Karaman'nın Sudurağı beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yasin Uzun, geçen 12 Ocak'ta kayboldu. Uzun'un ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, beldede yaşayanlarla tek tek görüştü. Yapılan görüşmelerde, Yasin Uzun'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler olduğu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Hamiyet Y. ve eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, beldedeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hikmet Y.'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y. ve Ali Y. ile Yasin Uzun'u takip ettiklerini belirledi. Geçen perşembe günü şüphe üzerine gözaltına alınan Hikmet Y., sorguda Uzun'u öldürdüğünü itiraf etti.
CESEDİ EL ARABASINDA TAŞIMIŞ
Jandarmadaki sorgusunda, öğle yemeği için eve geldiğinde taciz olayını gördüğünü belirten Hikmet Y., "Öğle arasında yemek için eve geldiğimde, evimin bahçesinde Yasin Uzun'un eşim Hamiyet Y.'ye sarılıp taciz ettiğini gördüm. Elime aldığım odun ile Yasin Uzun'un başına vurarak yere yatırdım. Yasin Uzun'u 16 yerinden bıçaklayarak el arabasına koydum. El arabası ile evin foseptiğine kadar taşıdım, daha sonra çukura attım" dedi.
"SARILIP, ÖPMEYE ÇALIŞTI"
Hamiyet Y. de ifadesinde öldürülen komşusu Yasin Uzun'un, bahçede kendisine sarılıp, soyunmaya kalktığını ileri sürdü. Hamiyet Y. ''Evin bahçesinde gezinirken Yasin Uzun geldi. Bana 'kocan evde mi?' diye sordu. Yok değil, demem üzerine bana sarılarak öpmeye, pantolonunu indirmeye çalıştı'' dedi.
O sırada eşinin eve geldiğini ve tacize uğradığını gördüğünü ileri süren Hamiyet Y., ''Eşim, odunla Yasin Uzun'a vurup bayılttı. Ben o sırada kaçıp eve girdim. Başka bir şeyden de haberim yok'' dedi.
Hikmet Y. ve ona yardım ettikleri ileri sürülen kardeşleri Ümit Y. ve Ali Y. tutuklandı. Eşi Hamiyet Y. ve diğer kardeşi Mehmet Y. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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