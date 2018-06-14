Cinayetten saatler önce Facebook fotoğrağını kararttı

Olay, bugün 04.00 sıralarında Karakoyunlu'ya 6 kilometre uzaklıktaki Şıracı köyünde meydana geldi. Tarımla uğraşan Taner Parlar ile 2 çocuğunun annesi Heyran Hüseyinova arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çocukları uyuduğu sırada Taner Parlar, tabancası ile Hüseyinova'yı başından vurarak öldürdü. Daha sonra köy muhtarı olan ağabeyi Şahin Parlar'ı arayan Taner Parlar eşini öldürdüğünü söyledi. Ağabeyi ile konuştuğu sırada da kendini kalbinden vuran Taner Parlar yere yığıldı.

Silah sesi üzerine kardeşine seslenen ancak yanıt alamayan ağabeyi hemen Taner Parlar'ın evine koştu. Eve giden ağabeyi Şahin Parlar, kardeşinin ve gelinin cansız bedeni ile karşılaştı. Taner Parlar ile eşinin cezanesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İkilinin çok iyi anlaştıklarını, Taner Parlar'ın ekonomik durumunun da iyi olduğunu belirten yakınları, cinayet haberi üzerine şok olduklarını bildirdi. Resmi nikahlı eşinden de 3 çocuğu olan Taner Parlar'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Taner Parlar ve Heyran Hüseyinova'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Taner Parlar'ın cinayetten saatler önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabındaki profil fotoğrafını kararttığı görüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER