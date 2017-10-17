Karnabahar pane malzemeler

1 adet karnabahar

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Karnabahar pane nasıl yapılır?

Bol suda yıkayıp temizlediğiniz karnabaharları çiçeklerine ayırın.

Az miktarda limon suyu ve un ilave ettiğiniz kaynar suda diriliği gidene kadar haşlayın. Diri kalan karnabaharları buzlu suya alıp şoklayın. Ardından da sudan çıkardığınız karnabaharları kağıt havluyla kurulayın.

Derin bir kasede yumurta, yoğurt, zeytinyağı, un, galeta unu, pul biber, tuz, karabiber ve toz zerdeçalı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Karnabaharları karışıma bulayıp sonra da fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Arzuya göre fırını kapamadan 5 dakika önce karnabaharların üzerine kaşar peyniri serpin ve sıcak sıcak tüketin. Afiyet olsun.