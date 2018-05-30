Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2017/2018 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir zaman kaldı ve bu tarih merak ediliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte 2017-2018 MEB çalışma takvimi...



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 eğitim öğretim yılının biteceğine ilişkin ve milyonlarca öğrencinin tatile çıkacağı tarihi yayınladı. Yayınlanan çalışma takvimine göre 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sona erecek ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 eğitim öğretim yılının biteceğine ilişkin ve milyonlarca öğrencinin tatile çıkacağı tarihi yayınladı



Öğrencilerin 3 aylık yaz tatili ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte son bulacak ve ders zili yeniden çalacak.





2018 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) yarım gün tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) yarım gün tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

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