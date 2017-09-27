Kars'ın Digor ile Kağızman ilçeleri arasındaki kırsal alana göktaşı düştüğü iddia edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapılmaya başlandı.

DHA'nın haberine göre, Digor ile Kağızman arasındaki dağlık alanda dün akşam saatlerince bir göktaşının düştüğüne dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve polisler, bölgede cismin düştüğü belirtilen alanı belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Göktaşı düştüğü öne sürülen bölgede arazi arama tarama çalışmaları sürdürülürken, bir yetkili, şöyle dedi:

"Bir çoban ve özel harekat polisinin çektiği ışık şeklinde bir fotoğraf var. Göktaşı düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Dağlık arazide emniyet güçleri arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ancak halen elimizde net bir bulgu yok. Geniş bir gölge olduğu için arama çalışmaları devam edecek."