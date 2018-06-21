Kars AK Parti milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanması ile kesinlik kazandı. AK Parti Kars milletvekili aday sıralaması da netlik kazandı. İşte Kars 2018 AK Parti milletvekili adayları

KARS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 AHMET ARSLAN YÜKSEK ÖĞRENİM MÜHENDİS / MİMAR 2 YUNUS KILIÇ YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL 3 ABDULFETAH ÇETİNKAYA YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL

Saadet Partisi (SP) 1. sıra Milletvekili adayı Sezgin Yıldız, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

SP 1. sıra Milletvekili adayı Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı ve 4 yönetim kurulu üyesi ile 24’e yakın partilinin istifa etmesi Kars’ta seçime 1 hafta kala şok etkisi yaşattı. Yıldız’ın rozetini Bakan Ahmet Arslan, taktı. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen törenle Saadet Partisi Kars 1. sıra milletvekili Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mustafa Karataş, 4 yönetim kurulu üyesi ve 24 partilinin rozetleri takıldı.

SP’nin aldığı oylarının Cumhuriyet Halk Partisine gitmesine gönlünün razı olmayacağını ifade eden Sezgin Yıldız, “Milli görüş harekatı, CHP’nin zulmüne uğramış, CHP’den dolayı başına gelmeyen kalmamış bir Milli görüşten bahsediyoruz. İlk etaptan beri sindiremediğim, ancak sahada da fark etmiş olduğum şeyler vardı. Muhafazakar kesimin, Milli görüşe, şahsımıza güvenerek oy vermesi ve alacağımız oyların ittifakta en fazla oy alacak olan CHP’ye geçmesini de sindiremedim. Bundan dolayı istifa ettim” dedi.

Daha sonra söz alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “27 Şubatları unutmayacağımız. 28 Nisanları unutmayacağız. Bu kutlu dava uğruna AK Parti, bırak bu millete hizmet ederken, önce parti kapatma yoluyla bu davanın yolunu kesmeye çalışanlar onu beceremeyince Gezi olaylarıyla 17-25 Aralık olaylarıyla, en son 15 Temmuz darbe girişimi olaylarıyla bu kutlu yürüyüşü durdurmak isteyenleri unutmayacağımız. Ve bugün de algı operasyonu oluşturarak, bu ülkenin ekonomisi ile ilgili kötü algı oluşturmak adına oyun kuranları, oyun oynayanları, onlara maşa olanları unutmadık. Unutmayacağız. Elbette ki bunu sadece AK Parti kadroları değil, bunu sadece Milliyetçi Hareket Partisi kadroları değil, Bunu Büyük Birlik Partisi kadroları değil, milletimiz unutmuyor, milletimiz unutmayacak” dedi.

Bakan Arslan, “Ve birileri dün bundan en çok etkilenenler, dün bu mücadelede başı ezilmek istenenler, yok edilmek istenenler, CHP’nin kuyruğuna takılmış, CHP’nin kuyruğunda onun emellerine hizmet etmek istiyor olabilirler. Ama Allah’a şükürler olsun, hem milletimiz görüyor, hem kutlu dava uğruna Milli görüş uğruna, onların da yanında yer almış, o parti ile birlikte yol yürümüş, ama bugün yürünen yolun yanlış olduğunu gören, yürünen yolda yanlışlığa destek verdiğini gören değerli arkadaşlarımız, ‘hayır biz bu yanlışların içerisinde olamayız’, ‘biz CHP’nin dün ne yaptığını, onun temsilcilerinin dün ne yaptığını unutmadık. Dolayısıyla yarında aynı şeyi yapacaklarını biliyoruz. Dolayısıyla bırakın şimdi cami cemaatinden görünmeye çalışmak, bırakın hoca çocuğu olduğunu ileri sürmek, bırakın bizlerin davamızı savunuyor gibi gözükmek. Bırakın başörtüsünün savunucusu gibi gözükmek, seçim bittiği gün fırsat ellerine geçtiğinde neler yapabileceklerini biz de unutmadık. Değerli arkadaşlarım da unutmadı. Dün bunu yapanların yarın daha beterini, daha kötüsünü, daha büyüğüne yapacaklarını ama Allah fırsat vermesin ellerine fırsat geçerse bunu yapacaklarını çok iyi biliyorlar.’ İşte onların eline fırsat geçmemesi, dünkü oyunlarını tekrar oynamaları için hayır dediler. Biz onların yanında olamayız. Bu kutlu dava da, kutlu davanın temsilcisi, lideri, yol göstericisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız dediler. Onun için değerli Sezgin Yıldız kardeşimiz, değerli milletvekili adayımızın bu duruşu, bu söylemi, bu hareketi çok manidardır. Çok değerlidir, çok kıymetlidir, onun için sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliniz ki bu gelişiniz sadece başka bir partinin milletvekili adayının AK Parti’ye gelmesi, AK aileye katılması, Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek adına değildir, Çok daha önemlisi, çok daha güçlüsü bir camiaya mesajdır. Ey camiam, ey yol arkadaşlarım, ey dava arkadaşlarım. Bugüne kadar kutlu bir görev yaptık. Bu kutlu görev uğruna canımızı dişimize taktık. Ama siz de söylediniz. Biz CHP’nin kuyruğuna, biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna, biz Muharrem İnce’nin kuyruğuna takılarak onların değirmenine su taşıyamayız. Onları destekleyerek bu davaya ihanet etmelerine aracılık edemeyiz dediniz. Onun için buradasınız. Bu anlamda, bu duruşunuz, bu yürüyüşünüz çok ama çok anlamlıdır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından SP Kars 1’inci sıra milletvekili adayı Sezgin Yıldız ve Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş, 4 yönetim kurulu üyesine AK Parti rozetleri takıldı. Sezgin Yıldız ile birlikte 24 SP’li de AK Partiye katıldı.