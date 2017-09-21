Kartal'da icralık gemide yangın çıktı

Kartal sahilinde demirli gemide çıkan yangın söndürüldü.



Kartal Sahili Kumcular mevkisinde demirli ''K.Koğulları'' isimli gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Hacizli olduğu öğrenilen gemide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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