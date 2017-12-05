Kartal'daki Aleyna cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Kartal'da günlük kiralanan bir evde öldürülen 17 yaşındaki Aleyna'ın şüphelileri erkek arkadaşı Bayram E. ve Mesut V. Cinayet Büro Amirliği'ndeki soruşturmanın ardından adliyeye gönderildi. Zanlı çıkışta 'Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim' dedi.

KATİLİ PARMAK İZİ ORTAYA ÇIKARACAK

İstanbul Kartal’da günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can’ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı Bayram E. ile Mesut V. ilk sorgularında silahın kazayla patladığını iddia etti. Ancak ikili silahı kimin kullandığı sorusuna birbirlerini suçlayarak cevap verdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderdi. Kriminal Laboratuvarı’ndan gelecek parmak izi soncuna göre silahı en son kullanan kişi tespit edilecek.

BÖYLE KAÇMIŞLAR

Aleyna Can'ın öldürülmesinden sonra şüphelilerin olay sonrası kaçtıkları anın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde Aleyna Can''ın erkek arkadaşı Bayram E. ve Mesut V. olay sonrası arabaya doğru koşuyor. Arabaya binen iki şüpheli hızla olay bölgesinden uzaklaşıyor.

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